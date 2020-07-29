- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم #وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى مجموعة صافولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى مجموعة صافولا
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مجموعة صافولا القابضة للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
تفاصيل وظائف مجموعة صافولا القابضة:
وأبرزت شركة صافولا، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني غلايات: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– مدير المحاسبة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).
التقديم على وظائف مجموعة صافولا القابضة:
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة في صافولا، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى مجموعة صافولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.