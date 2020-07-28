وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

2020-07-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التصميم الداخلي.

– مدير مشروع.

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– مدير مساعد التصميم الداخلي.

– المدير التنفيذي للتنظيم البيئي.

– مدير مساعد تصميم الضيافة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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