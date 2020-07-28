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2020-07-28 #وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – فني الحالات الطارئة (الرياض). – مدير إدارة صيدلية الأورام (الرياض). – مدرب سريري/ وحدة الولادة (الرياض). – مدرب سريري/ غرف العمليات (الرياض). – مدرب سريري/ تمريض الجراحة (الرياض). – مدرب سريري/ وحدة الرعاية الفائقة لمرضى الجراحة (الرياض). – مدرب سريري/ وحدة العناية الجراحية الخاصة (الرياض). Advertisements – مدرب سريري/ وحدة العناية المركزة لجراحة القلب للأطفال (الرياض). – مدرب سريري/ تمريض القلب والأوعية الدموية (الرياض). – مدرب سريري/ الوحدة الطبية لليوم الواحد (الرياض). – مساعد أخصائي تغذية (المدينة المنورة). – مدير خدمات الإسعاف (المدينة المنورة). – اختصاصي قياس بصر (المدينة المنورة). – كبير أخصائيي تصوير الأشعة البوزترونية (المدينة المنورة). – مساعد بالعناية التنفسية (المدينة المنورة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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