وظائف إدارية شاغرة لدى STC

2020-07-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة STC:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي خبير دعم العمليات الأكاديمية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

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– مدير قسم التهديدات المتقدمة CS: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، وتقنية المعلومات).

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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