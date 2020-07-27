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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نوماك
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في محافظة رابغ.
تفاصيل وظائف شركة نوماك:
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.
– مهندس شحن: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.
– مراقب المستندات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
التقديم على وظائف شركة نوماك:
وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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