وظائف شاغرة لدى فروع متاجر بنده

2020-07-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجرها الشركة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصفف أرفف/ هايبر بنده إشبيليا (للسعوديين/ الرياض).

– بائع إلكترونيات/ هايبر بنده إشبيليا (للسعوديين/ الرياض).

– بائع إلكترونيات/ هايبر بنده خريص مول (عدد وظيفتين/ الرياض).

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– بائع إلكترونيات/ هايبر بنده أمواج مول (الخبر).

– مصفف أرفف/ هايبر بنده مجمع الظهران (الخبر).

– موظف خدمة خضار/ هايبر بنده أمواج مول (الخبر).

– كاشير/ بنده الدوحة الجنوبية (الخبر).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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