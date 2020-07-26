وظائف شاغرة لدى شركة ديافرم في عدة مدن

2020-07-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافرم “Diaverum”، المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الكلى، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس في تخصص التمريض؛ وذلك للعمل بفروع مراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للشركة في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، وينبع، ووادي الدواسر، وسكاكا، والقريات، والقنفذة، والقوز، والرس، وعنيزة، وبريدة، ونمرة، والنماص، ونجران، وخليص، وبيش، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وحائل، وأبها، وخميس مشيط، والأحساء، والعمران، وعرعر، وحفر الباطن، وبلجرشي).

تفاصيل وظائف مجموعة شركة ديافرم:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ ينبع).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ وادي الدواسر).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ سكاكا).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 6 وظائف/ الرياض).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ القريات).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ القنفذة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ القوز).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ الرس).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 3 وظائف/ عنيزة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 3 وظائف/ بريدة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ نمرة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ النماص).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ نجران).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 4 وظائف/ المدينة المنورة).

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– ممرض غسيل الكلى (عدد 7 وظائف/ مكة المكرمة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ خليص).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ بيش).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ أحد المسارحة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ أبو عريش).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 13 وظيفة/ جدة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 3 وظائف/ حائل).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 3 وظائف/ حفر الباطن).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 6 وظائف/ الدمام).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ بلجرشي).

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ عرعر).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 3 وظائف/ العمران).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 3 وظائف/ الأحساء).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 5 وظائف/ خميس مشيط).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 4 وظائف/ أبها).

التقديم على وظائف مجموعة شركة ديافرم:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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