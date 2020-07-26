وظائف شاغرة : إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية لجميع المؤهلات

وظائف جريدة الوسيط الأسبوعي، ننشر اليوم عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف المجالات والمنشورة في جريدة الوسيط عدد الجمعة 24 يوليو 2020، والتي اشتملت على مئات الوظائف الشاغرة والتي تناسب كافة المؤهلات “عليا ومتوسطة ودبلومات” و ننشر الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف كالتالي:-

فقد نشرت جريدة الوسيط، عدد من إعلانات الوظائف المنوعة لجميع المؤهلات من “مهندسين ورسامين حديثي التخرج وعمال ومدخلين بيانات ومندوبين و أخصائيين تسويق وطباخين ومحاسبين وسائقين وأفراد امن وسكرتارية و وظائف إدارية و فنيين ومحامين وعمال خدمات وساعين، وغيرها من الوظائف الشاغرة والمقدمة من كبرى الشركات والمؤسسات والهيئات، ونستعرض الآن اهم الوظائف الشاغرة كالتالي:-

إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعي

مطلوب مهندسين فنون تطبيقية للعمل بشركة كبرى بالقاهرة. وظائف خالية بشركة تجارية كبرى. وظائف خالية بشركة استثمار عقاري كبرى بالتجمع الخامس. مطلوب سائقين و محاسبين لشركة كبرى. مطلوب سائقين للعمل فورا براتب 3500 جنية. مطلوب موظفين استقبال للعمل بمستشفى خاص بمدينة نصر. مطلوب مهندسين للعمل بشركة صناعية كبرى. مطلوب فنيين للعمل بشركة مقاولات كبرى بالعبور. وظائف خالية بجمعية أهلية عريقة. مطلوب محامين كافة الدرجات للعمل فورا بمكتب محامي بالمهندسين.

وظائف آخري:-

ونستعرض الآن بالصور أحدث وظائف جريدة الوسيط الجمعة 24/7/2020