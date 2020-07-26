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2020-07-26 وظائف لحملة البكالوريوس لدى مشروع القدية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مشروع القدية عن توفر وظيفة شاغرة، لحملة البكالوريوس في مجال ذكاء الأعمال للعمل بالشركة، بمدينة الرياض تحت مسمى وظيفي ” مدير ذكاء الأعمال” . واشترط المشروع على المتقدم للوظيفة ما يلي: Advertisements الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص “تقنية المعلومات أو ما يعادلها. خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات الصلة. وأعلن المشروع أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي ( هنـــا ).



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