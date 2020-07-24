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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.
تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أول تطبيقات الأمن (الرياض).
– أخصائي أول حلول أعمال سلسلة التوريد (الجبيل).
– محلل ثاني تطبيقات الأمن (الجبيل).
– رئيس الأعمال التقنية (الرياض).
– أخصائي ثاني نظم معلومات الموارد البشرية (الرياض).
التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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