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40 وظيفة في المراكز الصحية بالسجون
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية، عن طرح 40 وظيفة صحية شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي بالمراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجون.
واشترطت الإدارة في المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، مع اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي ستحدد لاحقًا حسب التخصص.
ودعت من تنطبق عليه الشروط إلى إرفاق السيرة الذاتية، وصورة من المؤهلات العلمية والعملية، والسجل الأكاديمي، وإثبات الهوية، وبطاقة التصنيف المهني وشهادة التسجيل والتصنيف ساريــة المفعــول من الهــيئة السعوديـة للتخصصات الطبيـة لا تقل المدة عن 6 أشهر، إرسالها على البريد الإلكتروني ([email protected]).
وأشارت الإدارة إلى أن تقديم طلبات التوظيف فقط عن طريق البريد الإلكتروني، وأن آخر موعد لاستقبال الطلبات تاريخ 30/ 7/ 2020م، وسيتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط.
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