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2020-07-24 40 #وظيفة صحية شاغرة في العيادات والمراكز الصحية بالسجون متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن طرح عدد 40 وظيفة صحية شاغرة ( برنامج التشغيل الذاتي ) بالمراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجون. وأوضحت الإدارة أن الوظائف على المسميات التالية : Advertisements م مسمى الوظيفة الشهادة المطلوبة التقدير المطلوب الخبرات المطلوبة العدد الجنس المنطقة 1 طبيب نائب أنف وأذن وحنجرة إنهاء التدريب للزمالة السعودية أو ما يعادله حسب تصنيف هيئة التخصصات الصحية لا يقل عن جيد لا يشترط الخبرة 1 رجال جدة 2 طبيب نائب باطنة إنهاء التدريب للزمالة السعودية أو ما يعادله حسب تصنيف هيئة التخصصات الصحية لا يقل عن جيد لا يشترط الخبرة 1 رجال الرياض 3 طبيب نائب باطنة إنهاء التدريب للزمالة السعودية أو ما يعادله حسب تصنيف هيئة التخصصات الصحية لا يقل عن جيد لا يشترط الخبرة 4 رجال الرياض / جازان 4 طبيب مقيم طب وجراحة بكالوريوس في مجال التخصص لا يقل عن جيد سنة خبرة بعد الامتياز 5 رجال الرياض / جازان/ جدة 5 طبيب مقيم طب وجراحة بكالوريوس في مجال التخصص لا يقل عن جيد سنة خبرة بعد الامتياز 2 نساء الرياض 6 أخصائي غير طبيب طب طوارئ بكالوريوس في مجال التخصص لا يقل عن جيد سنتان خبرة في مجال التخصص 2 رجال الرياض / جازان 7 أخصائي غير طبيب طب طوارئ بكالوريوس في مجال التخصص لا يقل عن جيد سنتان خبرة في مجال التخصص 1 نساء جدة 8 فني سجلات طبية دبلوم في مجال التخصص لا يقل عن جيد سنتان خبرة في مجال التخصص 2 رجال جدة / جازان 9 فني تمريض دبلوم في مجال التخصص لا يقل عن جيد سنتان خبرة في مجال التخصص 13 رجال الرياض /جدة /جازان 10 فني تمريض دبلوم في مجال التخصص لا يقل عن جيد سنتان خبرة في مجال التخصص 3 نساء الرياض / جدة 11 فني سكرتير طبي دبلوم في مجال التخصص لا يقل عن جيد سنتان خبرة في مجال التخصص 1 نساء جدة 12 فني أشعة دبلوم في مجال التخصص لا يقل عن جيد سنتان خبرة في مجال التخصص 3 رجال الدمام / جازان 13 فني مختبر دبلوم في مجال التخصص لا يقل عن جيد سنتان خبرة في مجال التخصص 2 رجال جازان ودعت الإدارة كل من تنطبق عليه الشروط إرفاق ما يلي: 1.السيرة الذاتية 2. صورة من المؤهلات العلمية والعملية 3. السجل الأكاديمي

4. صورة من إثبات الهوية

5. بطاقة التصنيف المهني وشهادة التسجيل والتصنيف ساريــة المفعــول من الهــيئة السعوديـة للتخصصات الطبيـة لا تقل المدة عن ستة أشهر

6. برنت مدد الأجور من التأمينات الاجتماعية على البريـد الإلكـترونـي [email protected] علما بأنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط .

وأوضحت أنه يشترط اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي سوف تحدد لاحقا حسب التخصص. آخر موعد لاستقبال الطلبات تاريخ 2020/07/30م .



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