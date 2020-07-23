وظائف شاغرة : مئات الوظائف الخالية للمؤهلات المتوسطة للعمل بشركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى

شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى تعلن عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة، من سائقين وعمال ورش وعمال وخدمة معاونة، وذلك للعمل بعقود عمل مؤقتة، للمؤهلات المتوسطة ” ابتدائية و إعدادية ومحو أميه” ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي: –

وظائف شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى

مطلوب عدد 62 سائق. مطلوب عدد 12 عامل ورش. مطلوب عدد 527 عامل تشغيل مساعد. مطلوب عدد 40 عامل خدمة معاونة.

الشروط المطلوبة للوظائف المطلوبة بشركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى

يشترط الحصول على مؤهل متوسط ” ابتدائية أو إعدادية أو محو أمية “. يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة. الموقف من الخدمة العسكرية. اجتياز الاختبار العملي والمقابلة الشخصية. اجتياز الكشف الطبي. العمل بنظام الورادى.

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المستندات المطلوبة بشركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى

شهادة المؤهل. شهادة الميلاد. صور للرخصة للسائقين. الموقف من التجنيد. صورة الرقم القومي. عدد 4 صور شخصية.

وللراغبين لشغل الوظائف يرجى إرسال طلبات التوظيف باسم السيدة المهندسة/ رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية والإدارية، والعمل بنظام العقود المؤقتة والحصول على جميع مزايا العاملين بالشركة، و ترسل الطلبات بالبريد المسجل بعلم الوصول، في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان.