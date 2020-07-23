16 #وظيفة شاغرة في مشروع البحر الأحمر

2020-07-23

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– المدير المساعد لمنصة المدينة الذكية.

– مدير مشروع أول (عدد 4 وظائف).

– مدير مركز التحكم والقيادة.

– مدير أول أعمال البناء.

– مدير أول واجهة المستخدم.

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– مدير مساعد النمذجة البيئية.

– مدير تجاري (عدد 3 وظائف).

– مدير المراجعة والتقييم البيئي.

– مدير العلوم الفيزيائية البيئية.

– مدير المشاريع الخاصة.

– مدير البيانات البيئية.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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