موعد الاختبار التحريري للمتقدمين على وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن

2020-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

واصلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تقديم الاختبار التحريري للمتقدمين للوظائف القانونية والحاسوبية والتي بدأته يوم أمس .

تفاصيل اختبارات جامعة الإمام عبدالرحمن

وقالت الجامعة إن اختبار الرجال سيكون في مبنى عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة رقم (450) كما سيتم إجراء الاختبار للعنصر النسائي في مبنى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع رقم (550).

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ولفتت جامعة الإمام عبدالرحمن إلى أن إجراء الاختبارات للمتقدمين على وظائفها سيكون في يومي الأربعاء 01 / 12 / 1441هـ الموافق 22 / 07 / 2020 والخميس 02 / 12 / 1441هـ الموافق 23 / 07 / 2020م، وستكون فترات الامتحانات بناء على الرابط التالي: (أضغط هنا)

وقالت الجامعة إنه يمكن مراجعة الرابط التالي لمعرفة قائمة المرشحين من العنصر الرجالي (هنا) وكذلك بالإمكان مراجعة الرابط التالي لمعرفة قائمة المرشحين من العنصر النسائي على الرابط التالي (هنا)

نتائج القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن

من جهة أخرى أعلنت الجامعة ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن إصدار الدفعة الثالثة والأخيرة من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1441/1442.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل أنه يجب على المرشحين والمرشحات بالقبول في الدفعة الثالثة والأخيرة سرعة إكمال إجراءات القبول إلكترونياً، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “استعرض طلب سابق” من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة)، مع ضرورة استكمال الإجراءات الإلكترونية وطباعة أو حفظ إشعار القبول خلال الفترة الزمنية المحددة للدفعة الثالثة، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

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