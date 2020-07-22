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2020-07-22 #وظائف شاغرة في فروع مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – مساعد مندوب مشتريات (عدد وظيفتين/ الرياض). – أخصائي مراقبة قياس الأداء (الرياض). – كبير مندوبي المشتريات (الرياض). – كبير محللي مراقبة قياس الأداء (الرياض). – متابع ثالث (الرياض). Advertisements – رئيس قسم الأشعة (الرياض). – استشاري عناية مركزة (الرياض). – مساعد رئيس تمريض/ الرعاية الصحية المنزلية (الرياض). – مندوب مشتريات (جدة). – أخصائي الصيدلية السريرية (جدة). – استشاري مشارك جراحة الأعصاب (جدة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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