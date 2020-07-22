وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى STC

2020-07-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مهندس رئيس تصميم البنية التحتية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الكمبيوتر، والإلكترونيات، وهندسة الاتصالات).

– مدير علاقات العملاء وإدارة الخدمات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب، وتقنية المعلومات، وهندسة النظم).

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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