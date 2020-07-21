وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

2020-07-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والجبيل، وجازان، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف أول المواد الخام (جازان).

– رئيس الأعمال المالية (ينبع).

– محلل مالي/ المعادن (جدة).

– مسؤول العمليات المالية والمحاسبية (جازان).

– مدير الصيانة (ينبع).

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– رئيس حلول الأعمال الرقمية (الجبيل).

– مسؤول الحسابات المالية (الجبيل).

– مستشار أول إدارة المواهب (الرياض).

– رئيس التطوير التنظيمي (الرياض).

– مستشار رئيسي الإستراتيجية والاندماج والاستحواذ (الرياض).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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