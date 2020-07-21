وظائف شاغرة لدى شركة السيف القابضة

2020-07-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة السيف القابضة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول مخيم.

– فني نجارة.

– فني دهان.

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– مهندس مناقصات.

– فني كهربائي.

– عامل طلاء.

– مسؤول المرافق السكنية.

التقديم على وظائف شركة السيف القابضة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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