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#وظائف شاغرة لدى شركة ديافرم في الطائف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركة ديافرم “Diaverum”، المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الكلى، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (4) وظائف صحية شاغرة للسعوديين، على مسمى “ممرض غسيل الكلى”؛ وذلك للعمل بفروع مراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للشركة في محافظة الطائف.
شروط وظائف مجموعة شركة ديافرم:
وأبرزت شركة ديافرم ، أنّ الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف مجموعة شركة ديافرم:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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