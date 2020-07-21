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وظائف شاغرة لدى شركة تحكم لحملة البكالوريوس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم) عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالشركة بمسمى أخصائي العمليات التجارية.
واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني أنه يمكن الاطلاع على الوظائف المتاحة والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (هنا).
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