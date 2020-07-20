2020-07-20

#وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والدمام والخبر.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تخطيط أول/ مشروع المترو (الرياض).

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– مخطط الإنتاج (للسعوديين/ الدمام).

– مساعد إداري تنفيذي (الخبر).

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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