جامعة الملك خالد تعلن وظائف صحية لمكافحة كورونا

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد بمدينة أبها عن حاجتها للتعاقد على وظائف أطباء وأخصائيين صحيين على برنامج التشغيل الذاتي ضمن الفريق الطبي الموجّه لمعالجة المرضى المصابين بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19).

ودعت المدينة الطبية بالجامعة الراغبين والراغبات في التقدم للوظائف إلى التقدم على الرابط (اضغط هنا)، ويمكن الاطلاع على التخصصات والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة على الرابط (اضغط هنا) وذلك وفق عدد من الشروط.

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وشملت الشروط العامة للتقدم على هذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يكون مرتبطًا بعقد مع أي جهة أخرى عند قبوله أو يتعهد بإحضار خطاب إخلاء طرف مصدق من جهة عمله خلال أسبوع من قبوله، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي أو فصل من وظيفة أو برنامج تدريبي،

وأن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا ونفسيًّا وأن يرفق بطاقة التصنيف المهني والتسجيل في التخصص المطلوب سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالإضافة إلى إرفاق صورة من الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها بصيغة (PDF) وإرفاق خطاب مصدق بالخبرات المطلوبة من الجهات التي سبق له العمل بها بصيغة (PDF) وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار، وأن يقدم الطلب ويُحَمِّله مكتملاً خلال خمسة أيام من ظهور الإعلان على موقع الجامعة.

وأضافت المدينة الطبية بالجامعة أنه يبدأ التقدم للوظائف اليوم الاثنين 29 ذي القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020م وينتهي بنهاية يوم الجمعة 3 ذي الحجة 1441هـ الموافق 24 يوليو 2020م.

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