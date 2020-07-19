وظائف شاغرة : براتب 5000 جنية| وظائف خالية بمصنع لإنتاج أفلام البولي بروبلين

يعلن مصنع لإنتاج أفلام البولي بروبلين الداخلة في جميع مراحل التعبئة وكافة الأغراض العامة، بالعنوان التالي ” السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة” عن حاجته إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة من فنيين وسائقين وغيرها من الوظائف، للعمل فورا برواتب مجزية تبدأ من 2500 و تزيد عن 5000 جنيه، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي: –

الوظائف المطلوبة بمصنع لانتاج أفلام البولي بروبلين

مطلوب فنيين ميكانيكا صيانة – مشرف ميكانيكا صيانة، ويشترط مؤهل ثانوي صناعي او دبلوم او معهد فني، وخبرة سنة على الأقل، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، وان يعرف اللغة الإنجليزية. مطلوب فني أول كهرباء صيانة – مشرف كهرباء صيانة، خبرة في أعطال ماكينات الإنتاج والتبريد والتسخين، ويشترط ان يكون حاصل على مؤهل ثانوي صناعي أو دبلوم صناعي أو معهد فني، خبرة سنة أو اكثر، وان لا يزيد السن عن 45 سنة. مطلوب سائقين فورك ليفت شوكة – رافعة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 45 سنة. مطلوب فنيين إنتاج – فني أول إنتاج – مشرف إنتاج، خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة أو اكثر، ويشترط مؤهل ثانوي صناعي أو دبلوم صناعي أو معهد فني، وان يجيد بدائيات اللغة الإنجليزية. مطلوب فنيين مقصات بلاستيك – فني أول مقصات – مشرف مقصات بلاستيك، يشترط خبرة وان لا يزيد السن عن 45 سنة ومؤهل دبلوم صناعي، وان يجيد بدائيات اللغة الإنجليزية. مطلوب فني معدنة بلاستيك – فني أول معدنة بلاستيك – مشرف معدنة بلاستيك، يشترط خبرة في مجال العمل وان يكون حاصل على مؤهل ثانوي صناعي أو معهد فني. مطلوب فني تعبئة وتغليف – مشرف تعبئة وتغليف، ويشترط مؤهل ثانوي صناعي أو دبلوم صناعي، وان لا يزيد السن عن 45 سنة.

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مزايا وطرق التقدم للوظائف المتاحة بمصنع لانتاج أفلام البولي بروبلين

تقدم الشركة مرتبات مجزية تبدأ من 2500 إلى 5000 جنية صافى على حسب الوظيفة والخبرة، كما توفر تأمينات اجتماعية تأمينات طبية تأمينات على الحياة، ونظام العمل ورديات متغيرة، ويومين إجازة، ولمن يرغب يرجى تعبئة النموذج الخاص بالوظائف بالرابط التالي ” وظائف مصنع إنتاج أفلام البولي بروبلين” .