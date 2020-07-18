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2020-07-18 #وظائف شاغرة لدى تخصصي الملك فيصل في 3 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وصحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – فني غسيل وإزالة البقع (الرياض). – ممثل أول خدمات دعم الأشعة (جدة). Advertisements – استشاري أمرض الدم وزراعة نخاع العظم (المدينة المنورة). – كبير التقنيين الطبيين (المدينة المنورة). – أخصائي علاج تنفسي (المدينة المنورة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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