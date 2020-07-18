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#وظائف شاغرة لدى وكالة شؤون المسجد النبوي
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، وترغب بشغلها عن طريق نقل الخدمات في التخصصات التالية: (هندسية، تقنية، إدارية، مالية، اللغات والترجمة، إعلامية، المكتبات).
شروط وظائف وكالة شؤون المسجد النبوي:
وبينت الوكالة، أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر الخبرات المناسبة.
– ألا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز.
– توفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية.
– اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية.
التقديم على وظائف وكالة شؤون المسجد النبوي:
أوضحت الوكالة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال الطلبات على البريد الإلكتروني الرسمي للموارد البشرية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ([email protected]mn.gov.sa)، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ من تاريخ 28/ 11/ 1441هـ، ويستمر حتى تاريخ 8/ 12/ 1441هـ.
ولمعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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