وظائف شاغرة لدى وكالة شؤون المسجد النبوي

2020-07-18

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، وترغب بشغلها عن طريق نقل الخدمات في التخصصات التالية: (هندسية، تقنية، إدارية، مالية، اللغات والترجمة، إعلامية، المكتبات).

شروط وظائف وكالة شؤون المسجد النبوي:

وبينت الوكالة، أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– توفر الخبرات المناسبة.

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– ألا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز.

– توفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية.

– اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية.

التقديم على وظائف وكالة شؤون المسجد النبوي:

أوضحت الوكالة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال الطلبات على البريد الإلكتروني الرسمي للموارد البشرية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ([email protected]mn.gov.sa)، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ من تاريخ 28/ 11/ 1441هـ، ويستمر حتى تاريخ 8/ 12/ 1441هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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