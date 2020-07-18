وظائف إدارية شاغرة لدى الكفاح القابضة

2020-07-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة الموقع (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة، أو الموارد البشرية)، أو المجالات ذات الصلة.

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– مدير سلسلة التوريد (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير المخاطر (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، المالية، إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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