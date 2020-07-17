- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 5 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 5 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وجازان، وحائل.
تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مخطط الصيانة (جازان).
– مدير الأعمال الكيميائية (الرياض).
– رئيس البنية التحتية الرقمية والتشغيل (الرياض).
– مخطط ضمان ومراقبة الجودة (الجبيل).
– أخصائي تسويق/ الصب والتركيب (الرياض).
– أخصائي أول المواد الأولية (الجبيل).
– فني ميكانيكي (حائل).
– مدير إدارة المشاريع (جازان).
– مدير العمليات التقنية وتحسين الأداء (جازان).
– مشرف خدمة العملاء (الدمام).
– أخصائي مركز البيانات (الرياض).
التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 5 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.