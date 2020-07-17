وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 5 مدن

2020-07-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وجازان، وحائل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مخطط الصيانة (جازان).

– مدير الأعمال الكيميائية (الرياض).

– رئيس البنية التحتية الرقمية والتشغيل (الرياض).

– مخطط ضمان ومراقبة الجودة (الجبيل).

– أخصائي تسويق/ الصب والتركيب (الرياض).

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– أخصائي أول المواد الأولية (الجبيل).

– فني ميكانيكي (حائل).

– مدير إدارة المشاريع (جازان).

– مدير العمليات التقنية وتحسين الأداء (جازان).

– مشرف خدمة العملاء (الدمام).

– أخصائي مركز البيانات (الرياض).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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