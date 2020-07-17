شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-17 #وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من رأس الخير، ومدن أخرى. تفاصيل وظائف شركة معادن: وأبرزت معادن أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائي مالية. – أخصائي معالجة المعادن. – أخصائي معالجة بالماء. Advertisements – مشغل ثالث عمليات الفوسفات. – مسؤول التخطيط الإستراتيجي والحوكمة. – أخصائي أول إدارة الأداء. – مدير الخدمات وإدارة الأداء. التقديم على وظائف شركة معادن: وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقع شركة معادن الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 يوليو 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.