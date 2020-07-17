وظائف شاغرة : مئات الوظائف الشاغرة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية

الهيئة العامة للأبنية التعليمية تعلن عن 119 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، من أطباء ومهندسين وفنيين ومحامين وكاتب وسائقين وأمن، وغيرها من الوظائف، وذلك عن طريق النقل والندب والإعارة، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ونتابع عرض الوظائف المطلوبة كالاتي:-

وظائف الهيئة العامة للأبنية التعليمية

مطلوب عدد 2 طبيب بشرى ثالث للعمل بالمركز الرئيسي بالقاهرة. مطلوب عدد 25 مهندس عمارة ثالث، للعمل بالمركز الرئيسي والجيزة والمنوفية والقليوبية والغربية ودمياط والفيوم والسويس وسوهاج وقنا وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية وبورسعيد وأسيوط. مطلوب عدد 5 مهندس كهرباء ثالث، للعمل بالقاهرة وبنى سويف والمنوفية. مطلوب عدد 2 أخصائي تجهيزات معملية وتعليم عام ثالث، للعمل بفارع الرئيسي بالقاهرة. مطلوب عدد 3 أخصائي تشغيل حاسب إلى ثالث، والعمل بالفرع الرئيسي بالقاهرة. مطلوب عدد 5 أخصاءي تخطيط برامج ثالث، للعمل بالمركز الرئيسي بالقاهرة. مطلوب عدد 19 محامي ثالث، للعمل بالقاهرة والإسكندرية والبحيرة ودمياط و كفر الشيخ والوادي الجديد وقنا وسوهاج والإسماعيلية وبنى سويف والقليوبية. مطلوب عدد 10 فني هندسة رابع، للعمل المركز الرئيسي و بالقاهرة و الشرقية وقنا وسوهاج والبحيرة. مطلوب عدد 5 كاتب شئون مالية رابع، للعمل بالمركز الرئيسي بالقاهرة. مطلوب عدد 15 مندوب امن رابع، للعمل بالمركز الرئيسي وقنا وسوهاج والإسماعيلية والسويس و دمياط والجيزة والفيوم. مطلوب عدد 12 سائق خامس، للعمل بالمركز الرئيسي والشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والجيزة وبنى سويف. مطلوب عدد 10 عامل خدمات معاونة سادس، للعمل بالمركز الرئيسي والإسماعيلية والبحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية واسوان. مطلوب عدد 5 حارس امن سادس، للعمل بقنا وكفر الشيخ ومرسى مطروح والجيزة والمركز الرئيسي.

وظائف آخري:-

وللراغبين يرجى تعبئة النموذج المعد لذلك بالإدارة العامة لشئون العاملين بالمقر الرئيسي بمدينة نصر، واقصي موعد لتلقى الطلبات 30 يوم من تاريخ نشر الإعلان.