وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة، للمؤهلات العليا، وذلك بنظام التعاقد، ونتابع على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

تطلب عدد 10 مهندس أول، في التخصصات التالية ” كهرباء وميكانيكا ومدني”. تطلب عدد 40 مهندس ثالث، تخصص ” ميكانيكا وكهرباء وقوى وميكاترونيكس”.

الشروط المطلوبة: –

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة من احدي الجامعات المصرية في التخصصات المطلوبة. خبرة لا تقل عن 14 سنة في مجال العمل. أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الشرقية، والمسجل ببطاقة الرقم القومى. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها. من الذكور فقط. أن يجتاز الاختبارات التحريرية. اجتياز المقابلة الشخصية للناجحين من الاختبارات التحريرية.

وظائف آخري:-

المستندات المطلوبة:

صورة شهادة المؤهل . صورة شهادة الميلاد. صورة بطاقة الرقم القومي. صورة شهادة القيد بالنقابة للمهندسين. صورة شهادة الخدمة العسكرية. صورة شهادات الخبرة والبرنت التأميني . إيصال سداد الرسوم النموذج.

ولمن يرغب يرجى تقديم الطلبات على النموذج المعد لذلك ويتم الحصول علية من قطاع الموارد البشرية بالمركز الرئيسي والفرع التابع للمركز الإداري لمحل الإقامة، وترسل باسم السيد / رئيس قطاع الموارد البشرية، بتقسيم المعلمين خلف مديرية الإسكان بالزقازيق، وذلك على البريد المسجل بعلم الوصول لأجل، في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ نشر الإعلان، ولن يلتفت إلى الطلبات الواردة بعد الإعلان.