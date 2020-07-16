وظائف شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– المدير التنفيذي للتنظيم البيئي.

– المدير التنفيذي لعلوم البيئة والرصد.

– منسق معلومات المشروع (عدد 3 وظائف).

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– مهندس بيئي.

– مدير أول بيئي.

– مدير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير تصميم أول.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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