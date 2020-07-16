2020-07-16

#وظائف شاغرة لدى شركة بوبا في 3 مدن

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول حسابات خدمة العملاء (للسعوديين/ الرياض).

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– مسؤول حسابات خدمة العملاء (للسعوديين/ الخبر).

– أخصائي التفويض الطبي المسبق (عدد 10 وظائف/ جدة).

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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