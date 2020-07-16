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#وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي
للعمل في الرياض والجوف
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات والتسويق، المالية)؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من الرياض، والجوف.
تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:
وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير علاقات الخدمات المصرفية المميزة (الرياض/ فرع الروضة).
– مدير علاقات الخدمات المصرفية المميزة (الجوف).
– مدير علاقات الخدمات المصرفية المميزة (الرياض/ فرع العليا).
التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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