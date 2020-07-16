وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

2020-07-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير قسم الخبرة الرقمية الأساسية للخدمات التجارية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).

Advertisements

– أخصائي تسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، تسويق، علاقات عامة).

– مشرف تسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، تسويق).

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

المزيد

جديد الأخبار