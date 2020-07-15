- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم وظيفة إدارية شاغرة في السعودية للتموين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظيفة إدارية شاغرة في السعودية للتموين
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، على مسمى “مساعد مدير الشؤون المالية الإقليمية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
شروط وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر وظيفة إدارية شاغرة في السعودية للتموين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.