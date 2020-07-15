وظيفة إدارية شاغرة في السعودية للتموين

2020-07-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، على مسمى “مساعد مدير الشؤون المالية الإقليمية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، مع وجود خبرات سابقة.

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التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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