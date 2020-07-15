وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة سيمينس

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الامتثال.

– أخصائي مبيعات داخلية.

– مدير خدمات التطبيقات.

Advertisements

– منسق المشروع (مشروع المترو).

– مدير الخدمات الإقليمية.

– أخصائي اللوجستيات.

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

المزيد

جديد الأخبار