وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة بن شيهون

2020-07-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات بن شيهون، المتخصصة بالمنتجات والخدمات التجارية والصناعية والعقارات والمنزلية والسيارات ومعدات البناء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف مجموعة بن شيهون:

وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدخلة بيانات (جدة).

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– مندوب مبيعات (عدد 3 وظائف/ الرياض).

– منسق نقل (جدة).

التقديم على وظائف مجموعة بن شيهون:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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