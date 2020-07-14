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2020-07-14 #وظائف بـ المستشفى السعودي الألماني في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن المستشفى السعودي الألماني عن توفر فرص وظيفية شاغرة للعمل في مدينة الرياض، وفق المسميات التالية: – الوظائف: Advertisements أخصائي استقطاب المواهب

مدير تجربة المريض

مدير دورة الإيرادات

مدير ضيافة – للتقديم: ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني (مع إرسال رمز الوظيفة في عنوان البريد) ( [email protected] ) أو ( [email protected] ) – وأوضح المستشفى السعودي الألماني أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).



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