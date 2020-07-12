وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية

2020-07-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف بحثية شاغرة للسعوديين، على مسمى “باحث براءات الاختراع/ الخدمات الاستشارية”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

شروط وظائف الهيئة السعودية للملكية الفكرية:

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة الدكتوراه في التخصصات التالية:

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– الهندسة الكهربائية.

– هندسة اتصالات.

– هندسة البترول.

– هندسة ميكانيكية.

– هندسة مدنية.

– هندسة كيميائية.

– هندسة بيئية.

– تقنية المختبرات والأجهزة الطبية.

– الكيمياء الصيدلانية.

– كيمياء البوليمرات.

– إنتاج النبات.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للملكية الفكرية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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