وظائف شاغرة : وظائف خالية بالشركة القابضة لمصر للطيران

يعلن قطاع المشروعات وصيانة المنشآت بالشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجته إلى شغل عدد من المهندسين والمشرفين في مختلف التخصصات، من خلال التعاقد، وتفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف الشركة القابضة لمصر للطيران

مطلوب مهندس تصميم وإشراف على التنفيذ وصيانة المنشآت، ويشترط الحصول على بكالوريوس هندسة حسب التخصص المطلوب، بتقدير لا يقل عن جيد، حديث التخرج 2018/2019، كما يشترط إجادة اللغة الإنجليزية، واجتياز الاختبارات المقررة. مطلوب عدد 4 مهندس ميكانيكا، ويشترط الحصول على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب ويجيد أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ. مطلوب عدد 4 مهندس معماري، بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوبة، ويجيد التعامل مع برامج الاوتوكاد والفوتوشوب. مطلوب عدد 4 مهندس مدني، بكالوريوس هندسة، يجيد استخدام برام الحاسب الألي. مطلوب عدد 2 مهندس كهرباء وقوى، يجيد التعامل مع برامج الاوتوكاد. مطلوب عدد 2 مهندس كهرباء اتصالات تيار خفيف، يشترط إجادة استخدام برامج الاوتوكاد. مطلوب عدد 4 مشرفين مشروعات ومباني تخصصات تبريد وتكييف وهندسة كهربائية وتشييد وبناء، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم مدارس ثانوية فنية نظام خمس سنوات، خبرة ثلاثا سنوات في التخصص، ويشترط أيضا إجادة اللغة الإنجليزية واجتياز الاختبارات المطلوبة.

وظائف آخري:-

الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى و مقيم إقامة دائمة . الموقف من الخدمة العسكرية. أن لا يزيد السن عن 28 سنة. تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظائف.

المستندات المطلوبة

المؤهل الدراسي. السيرة الذاتية. صورة بطاقة الرقم القومى. الدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم. كارنية النقابة للمهندسين. شهادات الخبرة. الموقف من الخدمة العسكرية.

ولمن يرغب يرجى تقديم الطلبات على موقع الشركة ” الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران “، وذلك من خلال صورة من المستندات المطلوبة خلال الفترة من 16/7/2020 حتى 25/7/2020