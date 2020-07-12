2020-07-12

#وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية في الجبيل

متابعات الخليج 365 - الجبيل

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

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الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي كهرباء (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الكهرباء، مهندس كهرباء: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، مشرف ورشة اللحام والتصنيع: شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت شركة التصنيع الوطنية إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي هنـا .

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