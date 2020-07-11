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#وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في الجبيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.
تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي كهرباء (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الكهرباء.
– مهندس كهرباء: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– مشرف ورشة اللحام والتصنيع: شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا، أو المجالات ذات الصلة.
التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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