وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة موري سوشي انترناشونال للمطاعم لجميع المؤهلات

شركة موري سوشي إنترناشونال للمطاعم تعلن عن فرص عمل شاغرة لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة من الجنسين، للعمل فورا بفروع الشركة بـ ” السادس من أكتوبر – مصر الجديدة – مدينة نصر – التجمع الخامس” ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:- وظائف شركة موري سوشي انترناشونال للمطاعم مطلوب خدمة عملاء كول سنتر، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب، خريجين، من الجنسين، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، والمرتب حسب الخبرة، والعمل 8 ساعات، للعمل فورا بفرع الشركة بمصر الجديدة. مطلوب كابتن اوردر، يشترط مؤهل عالي أو متوسط خريج، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، والراتب حسب الخبرة بالإضافة إلى بونص، والعمل 8 ساعات. مطلوب ويتر، مؤهلات عليا ومتوسطة، خبرة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، والعمل 8 ساعات. مطلوب مساعد ويتر، مؤهلات عليا ومتوسطة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، خبرة وبدون. مطلوب استيوارد، يشترط مؤهلات عليا ومتوسطة، خبرة وبدون، وان لا يزيد السن عن 35 سنة. وظائف آخري:- مزايا وطرق التقدم للوظائف يشترط لمن يرغب أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وان يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، ما عدا وظيفة كول سنتر يشترط مؤهل عالي، و تقدم الشركة رواتب مجزية ونسبة على الأداء وبونص، بالإضافة إلى بدلات مواصلات و تأمينات اجتماعية، والعمل 8 ساعات، وللراغبين يرجى تعبئة نموذج الوظائف بالرابط التالي ” وظائف شركة موري سوشي “.

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