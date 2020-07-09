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#وظائف هندسية شاغرة في شركة ياسرف
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة ينبع.
تفاصيل وظائف شركة ياسرف
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي الصحة المهنية: درجة البكالوريوس في تخصص الصحة المهنية، أو ما يعادلها.
– مستشار السلامة الإشعاعية (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص العلوم النووية.
التقديم على وظائف شركة ياسرف
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يوليو 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 9 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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