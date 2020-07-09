وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

2020-07-09

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير- المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول نمذجة معلومات البناء.

– مدير مساعد نمذجة معلومات البناء.

– مدير البنية التحتية.

– مدير تصميم أول.

– مدير أول التصميم (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول الاستدامة.

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– مهندس بيئي أول.

– مدير الامتثال البيئي الميداني.

– مدير الامتثال البيئي (عدد وظيفتين).

– المدير المساعد لإدارة المخلفات.

– مدير مساعد الأنظمة.

– أخصائي أول في الحوكمة البيئية.

– مدير مساعد المخاطر المؤسسي.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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