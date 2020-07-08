وظائف شاغرة : وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة للعمل فورا بمصنع الصفا للبلاستيك والصناعات المعدنية

يعلن مصنع الصفا للبلاستيك و الصناعات المعدنية، بالعنوان التالي ” شبرا الخيمة المنطقة الصناعية بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة”، عن حاجته إلى شغل بعض الوظائف الخالية، للعمل فورا، للمؤهلات المتوسطة من الجنسين، و نتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:-
وظائف مصنع الصفا للبلاستيك والصناعات المعدنية
- مطلوب عمال تعبئة، و يشترط مؤهلات متوسط من الجنسين، و أن لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب يبدأ من 2000 جنيه.
- مطلوب عمال تجميع، و يشترط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، و أن لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 2000 جنيه.
- مطلوب عمال مكنه، مؤهلات متوسطة، و أن لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 2000 جنية، و العمل 12 ساعة.
وظائف آخري:-
مزايا و طرق التقدم للوظائف
يوفر مصنع الصفا للبلاستيك و الصناعات المعدنية للراغبين رواتب مجزية و حوافز و مكافآت إنتاج، و العمل 12 ساعة من 8 صباحا إلى 8 مساء، و يوم أجازة، و لمن يرغب يرجى ملئ استمارة الوظائف، بالرابط التالي ” وظائف مصنع الصفا للبلاستيك والصناعات المعدنية ” .
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