وظائف شاغرة للجنسين في شركة النهدي

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس الشبكات والأمن: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة.

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– محلل سلسلة التوريد: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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