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#وظائف فنية شاغرة لدى شركة معادن
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من رأس الخير، ورأس الزور.
تفاصيل وظائف شركة معادن:
وأبرزت معادن أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني رئيسي نظم دعم تقنية المعلومات (رأس الخير).
– مشغل رئيسي خدمات المرافق (رأس الخير).
– فني صيانة ميكانيكية (رأس الزور).
– مشغل رئيسي عمليات الحقل (رأس الخير).
– مشغل أول حقل (رأس الخير).
التقديم على وظائف شركة معادن:
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقع شركة معادن الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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