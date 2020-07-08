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2020-07-08 #وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي بـ3 مدن وظائف صحية وإدارية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث اليوم عبر موقعه الإلكتروني عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي وأوضح المستشفى أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – منسق صحة البيئة (الرياض). – فني أبحاث (الرياض). – صيدلاني أول (الرياض). – كبير مندوبي المشتريات (الرياض). Advertisements – مدير المشتريات (الرياض). – مشغل معالجة مياه ثاني (الرياض). – نجار أول (الرياض). – عامل نظافة (الرياض). – صيدلاني أول (جدة). – مستشار تنفيذي (المدينة المنورة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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